Diskussion im Fachausschuss Am Sobernheimer Barfußpfad ist noch Luft nach oben Bernd-Harald Hey 28.09.2025, 10:07 Uhr

i Open-Air bei stürmischen Windböen: Der Tourismus- und Kulturausschuss der VG Nahe-Glan tagte am Barfußpfad. Dabei wurde Tacheles geredet, und die Weichen wurden für 2026 gestellt.. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Mit den Berichten zum Barfußpfad und zur Draisinen-Saison befasste sich der Tourismus- und Kulturausschuss der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Dabei kam auch zur Sprache, was nicht so gut gelaufen ist und was verbessert werden muss.

Informationen über die Zukunftsentwicklung der neu zu gründenden Hunsrück-Nahe Tourismus GmbH und die Wahl eines Trägervereins am 31. Oktober, Sachstandsberichte über die neue Imagebroschüre Sonnenseite 2.0, die Draisinensaison und den Barfußpfad sowie das Ausscheiden von Ralf Schneberger zum Jahresende waren abendfüllende Themen, als der Tourismus- und Kulturausschusses am Montagabend am Barfußpfad trotz heftiger Sturmböen tagteSchneberger wird ...







