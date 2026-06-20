Wird die Hanglage an der Rheingrafenstraße unterhalb des Salinenblicks nun doch bebaut? Vor ein paar Jahren wurde ein solches Vorhaben nicht weiter verfolgt. Jetzt hat der Investor modifizierte Pläne für eine Bebauung vorgelegt.
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Pläne für eine Wohnbebauung der Hanglage „Soonblick – Salinenblick“ an der Rheingrafenstraße hinauf zum Kuhberg im Süden der Stadt gibt es schon seit einigen Jahren. Bislang blieb es aber bei Überlegungen. Nun stand das Vorhaben in einer weiter abgespeckten Variante erneut auf der Agenda des Aussschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.