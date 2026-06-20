Baupläne im Kreuznacher Süden
Am Salinenblick sollen 41 neue Wohnungen entstehen
Am Salinenblick in Höhe des Kuhtempelchens (links) will der Mainzer Investor Richter die Hanglage an der Rheingrafenstraße bebau
Am Salinenblick in Höhe des Kuhtempelchens (links) will der Mainzer Investor Richter die Hanglage an der Rheingrafenstraße bebauen. Geplant sind 41 Wohungen in sieben Häsuern.
Harald Gebhardt

Wird die Hanglage an der Rheingrafenstraße unterhalb des Salinenblicks nun doch bebaut? Vor ein paar Jahren wurde ein solches Vorhaben nicht weiter verfolgt. Jetzt hat der Investor modifizierte Pläne für eine Bebauung vorgelegt.

Lesezeit 3 Minuten
Pläne für eine Wohnbebauung der Hanglage „Soonblick – Salinenblick“ an der Rheingrafenstraße hinauf zum Kuhberg im Süden der Stadt gibt es schon seit einigen Jahren. Bislang blieb es aber bei Überlegungen. Nun stand das Vorhaben in einer weiter abgespeckten Variante erneut auf der Agenda des Aussschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr.

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