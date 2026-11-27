Bad Kreuznacher Schulsanierung Am Röka sollen bis Mitte 2028 die Bagger anrollen Cordula Kabasch 27.11.2026, 09:00 Uhr

i Das Gymnasium am Römerkastell ist in die Jahre gekommen und muss modernisiert werden. Ein Teilabriss mit Neubau steht an. Josef Nürnberg

Am Röka sollen im ersten Halbjahr 2028 die Bagger anrollen: Dann ist der Spatenstich an dem Bad Kreuznacher Gymnasium vorgesehen. Die Baumaßnahme ist eine Mammutaufgabe, die den Kreis schon seit Jahren beschäftigt.

Mit der Baumaßnahme am Gymnasium am Römerkastell (Röka) hat der Kreis schon seit Jahren eine Mammutaufgabe vor sich. Erst war eine Generalsanierung angedacht, inzwischen geht es um einen Teilabriss mit Teilneubau. Ein Architektenwettbewerb sollte eigentlich schon im Frühjahr ausgeschrieben werden.







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