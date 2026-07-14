Harte Radelrampen der Nahe Am Kuhtempel randaliert der Rheingraf Radikalo Robert Neuber 14.07.2026, 11:00 Uhr

i Das ist die böseste Stelle des Rheingraf Radikalo - hier am Kuhtempelchen wird es richtig steil. Robert Neuber

Unsere „Schön wenn´s weh tut“- Serie präsentiert garstige Radel-Anstiege an der Nahe. Weil es so üble Rampen sind, haben wir ihnen bezeichnende Namen gegeben – heute beißt der „Rheingraf Radikalo“ zu. Viel Spaß beim Nachradeln!

In der Mitte lauert er, der Rheingraf Radikalo. Und beißt sehr schmerzhaft zu! Wer in Bad Kreuznach nichts ahnend auf seiner Radtour den Wegweisern zur Jugendherberge folgt, der darf bemitleidet werden. Denn die Rheingrafenstraße hinauf, das ist ein ganz fieses, gemeines Stück: Es beginnt unten an der Salinenstraße vollkommen harmlos, führt an der Berufsschule über die Bahngleise.







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