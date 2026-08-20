Was sich in der City tut Am Kreuznacher Salinenquartier wird wieder gearbeitet Harald Gebhardt 20.08.2026, 18:00 Uhr

i Am Salinenquartier wird wieder gearbeitet. Oberbürgermeister Emanuel Letz (von rechts) mit Dag Stein-Herzberger und Rolf Schneider beim Rundgang über die Großbaustelle. Harald Gebhardt

Da dürften nicht nur der Stadtvorstand und die Stadtpolitik aufatmen, sondern auch die Bürger: An der Großbaustelle Salinenquartier geht es nach Jahren des Stillstands jetzt endlich weiter.

Nach fast drei Jahren Stillstand wird nun auf der bekanntesten Baustelle der Kreisstadt wieder gearbeitet: Am Salinenquartier an der Ecke von Salinenstraße und Schlossstraße am Entree zur Innenstadt sind wieder Bauarbeiter unterwegs. Es wird aufgeräumt, die Baustelle gesichert und weiter gebaut – zunächst am Rohbau.







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