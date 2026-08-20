Da dürften nicht nur der Stadtvorstand und die Stadtpolitik aufatmen, sondern auch die Bürger: An der Großbaustelle Salinenquartier geht es nach Jahren des Stillstands jetzt endlich weiter.
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Nach fast drei Jahren Stillstand wird nun auf der bekanntesten Baustelle der Kreisstadt wieder gearbeitet: Am Salinenquartier an der Ecke von Salinenstraße und Schlossstraße am Entree zur Innenstadt sind wieder Bauarbeiter unterwegs. Es wird aufgeräumt, die Baustelle gesichert und weiter gebaut – zunächst am Rohbau.