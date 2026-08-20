Westtangente Sobernheim Am Kreisel und auf den Straßen läuft alles rund Silke Jungbluth-Sepp 20.08.2026, 16:00 Uhr

i Der Haystraßen-Kreisel an der Bad Sobernheimer Westtangente ist fest in der Hand der Baufirmen. An der Baustelle geht es gut voran, bis Ende des Jahres sollen die neuen Kanalisationsrohre verbuddelt und der Kreisel fertig sein. Silke Jungbluth-Sepp

Die Bad Sobernheimer Westtangente ist voll gesperrt, die Baufirmen haben das Kommando übernommen. Autos und Schwerverkehr müssen Ausweichstrecken nehmen und sich umgewöhnen. Das klappt offenbar recht gut.

Seit gut zehn Tagen ist die Bad Sobernheimer Westtangente gesperrt und die Baumaschinen haben das Kommando beim Haystraßen-Kreisel übernommen. Von dem alten Kreisel ist inzwischen nichts mehr zu sehen, die ausgegrabene Asphaltdecke und Schutt häufen sich an der Seite und die dicken Betonrohre für die neue Kanalisation warten auch bereits neben der Baustelle.







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