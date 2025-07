Endlich geht es sichtbar voran am Kirner Bahnhof – und das sogar nachts. Während sich einige Anwohner über den nächtlichen Baulärm beschweren, freut sich Stadtbürgermeister Frank Ensminger über den längst überfälligen Fortschritt: „Nach Jahren voller Pannen, Politikerbesuche und Telefonate tut sich jetzt endlich was.“ Seit rund drei Wochen, seit dem 23. Juni, arbeitet das Bauunternehmen Heinrich Schmid aus Rodenbach bei Kaiserslautern an der Sanierung der Dächer auf den Bahnsteigen 2 und 3. Weil tagsüber der Zugverkehr rollt, finden die Arbeiten zwischen 0 und 4 Uhr statt – mit allem, was dazugehört: Schneidbrenner, Flexarbeiten und sogar ein Autokran, der nachts schweres Baumaterial auf die Bahnsteige hievt.

„Wir arbeiten abschnittsweise: Zuerst wird das verbliebene Dach entfernt, dann folgen Sandstrahlen und Lackieren der alten Stahlträger. Danach kommen die neuen Sandwichpaneele darauf“, erklärt Bauleiter Leonhard Janné. In wenigen Tagen wird dann auch das Gleis 3 komplett gesperrt sein. Danach folgen Gleis 2 und die neue Dachkonstruktion. Parallel wird darüber hinaus die Entwässerung modernisiert, was künftig Wasserschäden vorbeugen soll. Auch eine neue Beleuchtung ist vorgesehen, damit der Bahnhof heller und sicherer wird. Ensminger bedankt sich zwar für politische Unterstützung auf Bundes- und Landesebene – unter anderem durch die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner, die sich jüngst erneut vor Ort informierte –, betont aber zugleich: „Entscheidend waren oft meine täglichen Anrufe bei der Deutschen Bahn. Nur so kam endlich Bewegung in die Sache.“ Nach dem erfolgreichen barrierefreien Ausbau mit neuen Aufzügen, die nun endlich in Betrieb sind, bekommt der Bahnhof mit der Dachsanierung sein nächstes Upgrade. Es geht also voran – auch wenn es mal etwas lauter wird.