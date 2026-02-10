Pläne für Kurpark Bad Münster Am Fährhaus soll es eine Nummer größer werden Harald Gebhardt 10.02.2026, 18:00 Uhr

i Das Fährhaus soll zwar neu errichtet werden, darf in der Kubatur aber nicht größer als das bestehende werden. Die geplante Sitzstufenanlage hinter dem Fährhaus wünschen sich Ortsbeirat wie auch der PLUV als größere Variante. Allerdings muss da der Naturschutz mitspielen. Josef Nürnberg

Schon seit ein paar Jahren wird daran gearbeitet, wie der Kurpark II in Bad Münster aufgewertet werden kann. Jetzt ist man endlich einen Schritt weiter.

Bei der Umgestaltung des Kurparks II im Stadtteil Bad Münster am Stein soll es endlich vorangehen. Nachdem der Ortsbeirat mit großer Mehrheit grünes Licht für die vorgelegte Entwurfsplanung gegeben hatte, stimmte nun auch der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) mit elf Ja- und vier Neinstimmen bei zwei Enthaltungen zu.







