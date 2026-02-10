Pläne für Kurpark Bad Münster
Am Fährhaus soll es eine Nummer größer werden
Das Fährhaus soll zwar neu errichtet werden, darf in der Kubatur aber nicht größer als das bestehende werden. Die geplante Sitzs
Das Fährhaus soll zwar neu errichtet werden, darf in der Kubatur aber nicht größer als das bestehende werden. Die geplante Sitzstufenanlage hinter dem Fährhaus wünschen sich Ortsbeirat wie auch der PLUV als größere Variante. Allerdings muss da der Naturschutz mitspielen.
Josef Nürnberg

Schon seit ein paar Jahren wird daran gearbeitet, wie der Kurpark II in Bad Münster aufgewertet werden kann. Jetzt ist man endlich einen Schritt weiter.

Lesezeit 3 Minuten
Bei der Umgestaltung des Kurparks II im Stadtteil Bad Münster am Stein soll es endlich vorangehen. Nachdem der Ortsbeirat mit großer Mehrheit grünes Licht für die vorgelegte Entwurfsplanung gegeben hatte, stimmte nun auch der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) mit elf Ja- und vier Neinstimmen bei zwei Enthaltungen zu.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren