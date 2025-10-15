Auf der rund zwölf Kilometer langen Strecke durch Wald, Wiesen und Landschaft rund um Breitenheim konnten die Wanderer an elf kulinarischen Schlemmerstationen eine Pause einlegen und sich stärken. Das kam wie immer gut an.
Der TuS Breitenheim kann auch seinen dritten Kulinarischen Wandertag rund um den Kaiserberg als vollen Erfolg verbuchen. Es gab viel Lob und Zuspruch von allen Seiten für die perfekte Organisation sowie auch für die teilnehmenden Vereine und Gruppen aus sechs Ortsgemeinden.