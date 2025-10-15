Kulinarischer Wandertag Am Ende wurden in Breitenheim 52 Kuchen aufgegessen Roswitha Kexel 15.10.2025, 17:00 Uhr

i Nicht nur von der Waldlichtung, wo die SG Perlbachtal aus Kappeln mit Ortsbürgermeister Jochen Weiß ihre Zelte aufgeschlagen hatte, konnte man den Weitblick über das Dorf und die Landschaft genießen. Roswitha Kexel

Auf der rund zwölf Kilometer langen Strecke durch Wald, Wiesen und Landschaft rund um Breitenheim konnten die Wanderer an elf kulinarischen Schlemmerstationen eine Pause einlegen und sich stärken. Das kam wie immer gut an.

Der TuS Breitenheim kann auch seinen dritten Kulinarischen Wandertag rund um den Kaiserberg als vollen Erfolg verbuchen. Es gab viel Lob und Zuspruch von allen Seiten für die perfekte Organisation sowie auch für die teilnehmenden Vereine und Gruppen aus sechs Ortsgemeinden.







