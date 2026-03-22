Claudia Eider (SPD) verliert Am Ende waren die Fußstapfen zu groß, die Zeit zu knapp Cordula Kabasch 22.03.2026, 23:19 Uhr

i Christina Denker überreicht Claudia Eider einen Blumenstrauß. Cordula Kabasch

Zwölf Wochen hatte Claudia Eider (SPD), Direktkandidatin für den Wahlkreis 17, Zeit für ihren Wahlkampf. Als B-Kandidatin trat sie für den verstorbenen Michael Simon an. Doch am Ende waren die Fußstapfen zu groß, und die Zeit war zu knapp.

Die Fußstapfen, in die sie treten musste, waren groß – und am Ende war wohl auch die Zeit zu kurz, um sich gegen den routinierten CDU-Kandidaten Helmut Martin durchzusetzen: Claudia Eider, die als B-Kandidatin für den verstorbenen Landtagsabgeordneten Michael Simon antrat, hat das Direktmandat ihres Vorgängers nicht halten können.







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