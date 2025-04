Am Ebernburger Naheufer stand Fläche im Flammen

Feuer gefangen hatte am Samstagabend eine Fläche am Ebernburger Naheufer im Bereich des Sportplatzes. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.

Aufmerksame Passanten haben am Samstagabend gegen 21 Uhr am Ebernburger Naheufer im Bereich des Sportplatzes einen Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand eine Fläche von etwa 40 Quadratmetern in Flammen. Das Feuer hatte bereits auf den Baumbestand übergegriffen.

Die Wehrleute aus Bad Kreuznach und Norheim trugen einen Löschangriff mit 2 C-Rohren vor, um die Flammen abzulöschen. Während der Löscharbeiten wurde durch die Einheit Norheim ein weiterer Entstehungsbrand in circa 150 Meter Entfernung von der ersten Einsatzstelle entdeckt, der umgehend durch die Norheimer Kräfte bekämpft wurde.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, begannen die aufwendigen Nachlöscharbeiten. Der Brandbereich musste von Hand umgegraben werden, um alle Glutnester abzulöschen. Mit einer Kettensäge wurde ein großer liegender Baumstamm zerlegt, um ihn auch von der Unterseite löschen zu können. Die für die Brandbekämpfung benötigten insgesamt etwa 7000 Liter Wasser wurden von den beiden Tanklöschfahrzeugen aus Bad Kreuznach und Rüdesheim, sowie von einem weiteren Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Rüdesheim sichergestellt. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet. red