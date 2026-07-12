Street Food in Bad Kreuznach
Am Abend kosteten die Gäste gern exotische Speisen
Für einen Freitagabend war Street Food Experience, die von "Meine Stadt Bad Kreuznach" organisierrt wurde, gut besucht.
Für einen Freitagabend war Street Food Experience, die von "Meine Stadt Bad Kreuznach" organisierrt wurde, gut besucht.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Ein Happen Brasilien gefällig? Oder vielleicht etwas Kolumbien kosten? Am Mühlenteich reihten sich die Buden mit Spezialitäten bei der zehnten Street Food Experience aneinander. In den Abendstunden ging es dann so richtig los.

Lesezeit 2 Minuten
Rauchende Cocktails waren nur eine der kulinarischen Überraschungen bei der zehnten Auflage der Street Food Experience am Mühlenteich neben der historischen Pauluskirche, zu der Andreas Schnorrenberger von „Meine Stadt Bad Kreuznach" an diesem Wochenende geladen hatte.
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