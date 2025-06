Am 6. Juli wird in Oberhausen der Fels erklommen

Wer mal richtig kraxeln will, der ist am Sonntag, 6. Juli, in Oberhausen bei Kirn richtig. Dort wird professionell geklettert.

Am Sonntag, dem 6. Juli, lädt die Ortsgruppe Idar-Oberstein des Deutschen Alpenvereins, Sektion Kaiserslautern, gemeinsam mit X-SPORT aus Kastellaun und Erlebniszeit aus Burgen zum Klettersteigtag ein. Die Veranstaltung findet zwischen 10 und 16 Uhr am Oberhauser Felsen statt. Interessierte erwartet ein rund 250 Meter langer Klettersteig mit dem Schwierigkeitsgrad B-C. Eine Teilnahme ist nur mit entsprechender Ausrüstung – Helm, Gurt und Klettersteigset – sowie Schwindelfreiheit und Trittsicherheit möglich. Die Begehung erfolgt auf eigene Gefahr. Die notwendige Ausrüstung kann direkt vor Ort ausgeliehen werden. Erfahrene Trainer des Alpenvereins stehen für Fragen bereit. Die Anfahrt erfolgt über Oberhausen in Richtung Sportplatz. Der ausgeschilderte Zugang zum Steig beginnt am Parkplatz. Wichtig: Bitte nicht auf den Wiesen parken – bei voll belegtem Parkplatz auf alternative Stellflächen am Sportplatz ausweichen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0173/6840111.