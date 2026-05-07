Anlage mit vielen Attraktionen Am 10. Mai beginnt im Kirner Jahnbad der Badespaß Sebastian Schmitt 07.05.2026, 14:00 Uhr

i Breitrutsche, Wasserpilz und große Liegewiesen machen das Jahnbad auch in diesem Sommer zu einem beliebten Ziel für Familien und Freizeitschwimmer. Sebastian Schmitt

Am 10. Mai beginnt im Kirner Jahnbad die neue Saison. Die gute Nachricht: Der Badespaß wird nicht teurer, die Eintrittspreise bleiben unverändert – obwohl in den vergangenen Monaten kräftig investiert wurde.

Wenn sich am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr die Tore des Kirner Jahnbads öffnen, beginnt in der Stadt wieder die Zeit für Freibad, Feriengefühl und Sommer vor der Haustür. Zum Auftakt ist der Eintritt wie in den Vorjahren für alle Badegäste frei. Geöffnet ist das Bad täglich von 10 bis 19 Uhr, in der Hauptsaison vom 15.







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