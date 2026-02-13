Kreuznacher Schwerdonnerstag Altweiberfastnacht läuft friedlich und sogar sonnig Robert Neuber 13.02.2026, 12:35 Uhr

i Mit 10.500 Besuchern war der Schwerdonnerstag 2026 wieder ein großer Erfolg. Hier der "Käfig" auf dem Kornmarkt. Sebastian Schmitt

Der Altweiberdonnerstag begann im strömenden Regen, aber endete mit Sonnenschein und ohne große Vorfälle. Polizeichef Sebastian Schick dankte am Freitagmorgen ausdrücklich für die friedliche Party im Käfig. Rund 10.500 Besucher wurden gezählt.

Der Altweiberdonnerstag in Bad Kreuznach war bis zum frühen Abend eine für die Einsatzkräfte relativ entspannte Veranstaltung. Zum traditionellen Pressegespräch um 18 Uhr im Bonhoeffer-Haus sprach Zugmarschallin Cornelia Christmann-Faller von einem „feierfreudigen Völkchen“ auf dem Kornmarkt und in der Roßstraße, negative Vorfälle gab es bis dahin aus ihrer Perspektive nicht.







