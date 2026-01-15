Kreuznacher Fastnacht Altweiberdonnerstag und Narrefahrt – alles geregelt Robert Neuber 15.01.2026, 11:17 Uhr

i Nummernausgabe für die Kreiznacher Narrefahrt im Vereinsheim des TuS Winzenheim. Robert Neuber

Die Zugnummern sind verteilt, die Narrefahrt am 14. Februar kann loslegen. Der Verein Kreiznacher Narrefahrt hatte zur vorbereitenden Besprechung sowohl für den Umzug als auch für den Schwerdonnerstag nach Winzenheim geladen.

Die Party kann steigen: Am Dienstagabend vergab der Verein Kreiznacher Narrefahrt im Vereinsheim des TuS Winzenheim die Zugnummern für den Umzug am Samstag, 14. Februar. Insgesamt 67 Gruppen und Fahrzeuge werden über die Wilhelmstraße zum Europaplatz und über die mittlere Mannheimer Straße und die Schloßstraße zum Kornmarkt fahren.







Artikel teilen

Artikel teilen