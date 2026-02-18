Verwertung in der Krise
Altkleider: Vom Wertstoff zum Problemfall
Leider kein seltenes Bild: Altkleidercontiner werden als Müllabladeplatz missbraucht oder fallen Zerstörungswut und Diebstahl zum Opfer.
Rainer Gräff

Ab in den Container, ab in die Hausmülltonne, ab in den Second-Hand-Shop – oder doch gleich ab in den Wald und die Natur? Die Sammlung und Entsorgung von Altkleidung ist vom einträglichen Geschäft zur Belastung geworden. 

Sie haben eine große Klappe, stehen kantig und hungrig an irgendwie öffentlichen Plätzen in der Gegend herum, und ihr Umfeld gleicht bisweilen einem Abfallhaufen und Trümmerfeld: die Altkleidersammelcontainer. Einst eine gute Idee in Sachen Recycling und fast schon Geldautomaten für die Betreiber, ist dieses Image fadenscheinig und rissig geworden.

