Ab in den Container, ab in die Hausmülltonne, ab in den Second-Hand-Shop – oder doch gleich ab in den Wald und die Natur? Die Sammlung und Entsorgung von Altkleidung ist vom einträglichen Geschäft zur Belastung geworden.
Lesezeit 2 Minuten
Sie haben eine große Klappe, stehen kantig und hungrig an irgendwie öffentlichen Plätzen in der Gegend herum, und ihr Umfeld gleicht bisweilen einem Abfallhaufen und Trümmerfeld: die Altkleidersammelcontainer. Einst eine gute Idee in Sachen Recycling und fast schon Geldautomaten für die Betreiber, ist dieses Image fadenscheinig und rissig geworden.