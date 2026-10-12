Unter fachlicher Begleitung Alte Tanks am Globus in Gensingen werden ausgebaut Edgar Daudistel 12.10.2026, 15:00 Uhr

i Aus Tanks aus der alten Tankstelle am Globus wird der eingefüllte Sand abgesaugt. Edgar Daudistel

Auch die unterirdischen Tanks werden an der alten Tankstelle am Globus in Gensingen zurückgebaut. Der nun entstehende neue Parkplatz dort soll vermutlich im Dezember wieder nutzbar sein.

Mächtige Spundwände stecken im Boden, ausgehobene Erde liegt unter schwarzer Folie. Die alten Benzin- und Dieseltanks der früheren Tankstelle am Globus-Markt sind zu sehen. Sie wurden freigelegt und aufgetrennt; eine Fachfirma entfernt den Sand, mit dem sie bei der früheren Stilllegung gefüllt worden waren.







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