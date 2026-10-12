Auch die unterirdischen Tanks werden an der alten Tankstelle am Globus in Gensingen zurückgebaut. Der nun entstehende neue Parkplatz dort soll vermutlich im Dezember wieder nutzbar sein.
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Mächtige Spundwände stecken im Boden, ausgehobene Erde liegt unter schwarzer Folie. Die alten Benzin- und Dieseltanks der früheren Tankstelle am Globus-Markt sind zu sehen. Sie wurden freigelegt und aufgetrennt; eine Fachfirma entfernt den Sand, mit dem sie bei der früheren Stilllegung gefüllt worden waren.