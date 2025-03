Alte New-Yorker-Filiale in Bad Kreuznach schließt

Nach knapp drei Jahrzehnten verlässt das Modegeschäft New Yorker seinen Standort in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone. Doch es geht weiter – mit großer Eröffnungsfeier und moderner als zuvor.

Wer in Bad Kreuznach oder der Region lebt und zum Shoppen in die Kreisstadt kommt, weiß genau, wo das Modegeschäft New Yorker zu finden ist – noch, denn bald stehen die Kundinnen und Kunden dort vor verschlossener Tür.

Nur wenige Schritte trennt die New-Yorker-Filiale in Bad Kreuznach vom Kornmarkt: Von dort aus sind bereits die ersten Kleiderständer mit den neusten Modetrends und aktuellen Angeboten zu sehen. Zwei Stufen führen nach oben ins Innere des Geschäfts – zur Rechten befindet sich der Kassenbereich, nach vorne hin erstreckt sich die Verkaufsfläche.

Bisher war der Laden des bekannten Modeunternehmens in der Mannheimer Straße 95 zu finden. Von hier aus geht es in wenigen Tagen 84 Hausnummern und 400 Meter Fußweg weiter: Die neue New-Yorker-Filiale öffnet am Donnerstag in der Mannheimer Straße 179.

i In der Mannheimer Straße 179 geht es weiter: Hier eröffnet das Modeunternehmen New Yorker eine neue Filiale. Die Kundinnen und Kunden erwartet hier ein modernes Einkaufserlebnis. Marian Ristow

Damit verlässt New Yorker nach 28 Jahren – das erzählt die langjährige Mitarbeiterin Gomer – den altbekannten Standort. Gomer ist seit 15 Jahren bei der Modekette angestellt, davon hat sie elf Jahre lang in der Filiale in Bad Kreuznach verbracht. Sie weiß, was die Kunden von dem bevorstehenden Umzug halten.

„Die Leute freuen sich und sind positiv. Wir sind eine der ältesten Filialen und am neuen Standort wird nun alles modern“, erzählt sie. Dass durch den Umzug in ein neues Gebäude nun ein moderneres Erscheinungsbild geschaffen werden soll, bestätigt auch das Management des Unternehmens auf Rückfrage unserer Zeitung. Der Grund für den Umzug: New Yorker wolle allen Kunden jederzeit das bestmögliche Einkaufserlebnis bieten.

„Wir sind eine der ältesten Filialen, und am neuen Standort wird nun alles moderner.“

Mitarbeiterin Gomer über die bevorstehende Neueröffnung der New-Yorker-Filiale

Zur heutigen Neueröffnung seien spezielle Aktionen geplant, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Beispielsweise könnten die Kunden ab einem bestimmten Einkaufswert ihren Lieblingsartikel personalisieren lassen. Außerdem gibt es Rabattaktionen an drei Tagen bis Samstag – je höher der Einkaufswert, desto höher der Rabatt.

Der neue Standort bietet eine Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern. Der Zugang zum Laden ist nun ebenerdig. Was sich nicht ändert: das Team. Dieses bleibe am neuen Standort in seiner bisherigen Besetzung bestehen, teilt das Management von New Yorker auf Nachfrage mit.