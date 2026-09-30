Spektakulärer Nachtumzug
Alte Gärtanks der Brauerei stehen nun in Simmertal
Kurzzeitige Sperrung: Für die Durchfahrt der gewaltigen Tanks musste die B41 vorübergehend gesperrt werden.
Kurzzeitige Sperrung: Für die Durchfahrt der gewaltigen Tanks musste die B41 vorübergehend gesperrt werden.
Sebastian Schmitt

Die ausgemusterten Gärtanks der Kirner Brauerei, die bislang in Kirn-Sulzbach untergebracht waren, sind nun nach Simmertal transportiert worden – wo ihre Unterbringung nichts kostet. 

Lesezeit 1 Minute
Fast zehn Monate lagen sie auf dem Gelände der Fickert Transport- und Speditionsgesellschaft in Kirn-Sulzbach – nun sind die fünf ehemaligen Gärtanks der Kirner Brauerei umgezogen. In einer aufwendig geplanten Nachtaktion wurden die riesigen Edelstahlbehälter auf das Gelände der Kläranlage in Simmertal transportiert.
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