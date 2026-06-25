Ausstellung in Bad Sobernheim
Alte Feuerwehrschätze aus vergangenen Jahrhunderten
Vor einem Teil der Rehborner Feuerwehrgeschichte standen Bernd Mattern, stellvertretender Wehrführer und, ebenfalls aktiv, Tocht
Vor einem Teil der Rehborner Feuerwehrgeschichte standen Bernd Mattern, stellvertretender Wehrführer und, ebenfalls aktiv, Tochter Julia
Wilhelm Meyer

Ob eine Handdruckspritze von 1781 oder Florian 21, das ehemalige Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr Kirn aus den 1960er-Jahren: Im Freiluftmuseum sind brandheiße Schätze zu sehen, die Einblicke geben in die technische Entwicklung der Wehr.

Lesezeit 3 Minuten
Brandheiß ist nicht allein die Ausstellung „Brandheiße Technik – Feuerwehrschätze aus Rheinland-Pfalz“, zu deren Eröffnung das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum Bad Sobernheim unter das Dach des ehemaligen Dreschschuppens eingeladen hatte. Ebenfalls heiß nämlich waren die Temperaturen bei dieser Eröffnung.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren