Ob eine Handdruckspritze von 1781 oder Florian 21, das ehemalige Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr Kirn aus den 1960er-Jahren: Im Freiluftmuseum sind brandheiße Schätze zu sehen, die Einblicke geben in die technische Entwicklung der Wehr.
Lesezeit 3 Minuten
Brandheiß ist nicht allein die Ausstellung „Brandheiße Technik – Feuerwehrschätze aus Rheinland-Pfalz“, zu deren Eröffnung das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum Bad Sobernheim unter das Dach des ehemaligen Dreschschuppens eingeladen hatte. Ebenfalls heiß nämlich waren die Temperaturen bei dieser Eröffnung.