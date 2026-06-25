Ausstellung in Bad Sobernheim Alte Feuerwehrschätze aus vergangenen Jahrhunderten Wilhelm Meyer 25.06.2026, 13:00 Uhr

i Vor einem Teil der Rehborner Feuerwehrgeschichte standen Bernd Mattern, stellvertretender Wehrführer und, ebenfalls aktiv, Tochter Julia Wilhelm Meyer

Ob eine Handdruckspritze von 1781 oder Florian 21, das ehemalige Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr Kirn aus den 1960er-Jahren: Im Freiluftmuseum sind brandheiße Schätze zu sehen, die Einblicke geben in die technische Entwicklung der Wehr.

Brandheiß ist nicht allein die Ausstellung „Brandheiße Technik – Feuerwehrschätze aus Rheinland-Pfalz“, zu deren Eröffnung das Rheinland-Pfälzische Freilichtmuseum Bad Sobernheim unter das Dach des ehemaligen Dreschschuppens eingeladen hatte. Ebenfalls heiß nämlich waren die Temperaturen bei dieser Eröffnung.







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