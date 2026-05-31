Auch wenn die Landrätin die Faszination für Briefmarken nur als Kind teilte: Das 50-jährige Bestehen des Briefmarken- und Münzensammlervereins Sponheim ließ sie sich nicht entgehen.
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Die ganze Welt auf wenigen Quadratzentimetern: Briefmarken faszinieren viele Menschen auch heute noch, wo ihre Verwendung schon fast zur Ausnahme geworden ist. Zum 50-jährigen Bestehen des Briefmarken- und Münzensammlervereins Sponheim wurde die Grafenberghalle zu einem Ausstellungsraum, der viele Facetten unseres Lebens mit Geschichte, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft in 112 Ausstellungsrahmen zeigte.