Vereinsjubiläum in Sponheim Alte Briefmarken sind geballte Zeitgeschichte Christine Jäckel 31.05.2026, 10:44 Uhr

i Vorsitzender Bernhard Haas (Mitte) und zweiter Vorsitzender Udo Zimmermann begrüßten zahlreiche Ehrengäste zur Eröffnung der Regionalausstellung, darunter auch Landrätin Bettina Dickes. Christine Jäckel

Auch wenn die Landrätin die Faszination für Briefmarken nur als Kind teilte: Das 50-jährige Bestehen des Briefmarken- und Münzensammlervereins Sponheim ließ sie sich nicht entgehen.

Die ganze Welt auf wenigen Quadratzentimetern: Briefmarken faszinieren viele Menschen auch heute noch, wo ihre Verwendung schon fast zur Ausnahme geworden ist. Zum 50-jährigen Bestehen des Briefmarken- und Münzensammlervereins Sponheim wurde die Grafenberghalle zu einem Ausstellungsraum, der viele Facetten unseres Lebens mit Geschichte, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft in 112 Ausstellungsrahmen zeigte.







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