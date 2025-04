Sie sind wieder da, nach langer Pause: Mit ihrem MannOmann-Erkennungslied waren die MannOmänner bei ihrem ersten Konzert mitten drin, als seien sie nie weg gewesen. Nach fünf Jahren sind sie endlich wieder zu hören und was für ein Aufatmen. Die Reihen in der Bad Sobernheimer katholischen Matthäuskirche waren gestopft voll, fast als seien Ostern und Pfingsten auf einen Tag gefallen.

Obwohl vorher die Angst da war, es käme keiner. Doch dazu waren und sind die MannOmänner an der Nahe noch in zu guter Erinnerung. Schon damals war „MannOmann“ nicht irgendein Chor. Ähnlich wie „DonnaWetter“, das weibliche Gegenstück mit Sandra Weiß als Leiterin, mischte das Männer-Pendant, ehedem unter Gerhard Wöllsteins Leitung die Gesangsszene an der Nahe kräftig auf.

Leiter ist nun Maxim Schukov

Nun also. Neue Leitung, alte Frische. Mit Maxim Schukov hat man einen ungemein vielseitigen Leiter und Inspirator gefunden. Maxim und seine Frau Maria, selbst Chordirektorin, die am Abend teils am Flügel begleitete und auch als Dirigentin aushalf, sind im Raum Idar-Oberstein eine unübersehbare geschätzte Größe. Das dürfte sich nun auf die Region um Bad Sobernheim herum erweitert haben.

So war es nicht allein ihr erstes eigenes Konzert; MannOmann war gleich auch Gastgeber. Das hatte sich in der Ankündigung so unscheinbar angehört: „Ergänzt wird das Programm durch den Frauenchor aus Sulzbach und das Vokalensemble @bast aus Idar-Oberstein“. Es waren eigene kleine aufs Gesamt bestens abgestimmte Konzerte. Man spürte die Schukovsche Linie und, zudem ergänzt mit zwei von Maxim und Maria an Klavier und Quetschkommode servierten Instrumentalstücken, war es eigentlich ein Festival musikalischer Vielfalt, das das Publikum genießen durfte. Die „große Schwester“, wie Tanja Hoffmann scherzhaft den schon länger von Schukov geleiteten Chor aus Sulzbach nannte, überzeugte auf ganzer Linie. Ob mit christlichen Chorwerken von Piotr Jańczak, dem Kyrie aus Lloyd Webbers Requiem, Händels Largo oder Sinead o Connors „For my love“. Als die Sängerinnen zum Schluss unter das Publikum traten, löste sich auch die Hemmung der Kirchenbank. Alle standen auf, um ihre Begeisterung zu zeigen.

Eine Stunde länger als geplant

Für die zumeist weltliche Seite der Chormusik stand @bast. Bei ihrem unglaublichem Schwung war es kein Wunder, dass eine Zugabe mitten im Konzert fällig wurde. Für so manchen hätte „Music“ von John Miles mit den so einfallsreich vokal interpretierten Instrumentalteilen nicht enden brauchen.

Da schaute man nach Abschluss erstaunt auf die Uhr. Zweieinhalb Stunden waren zwischen Billy Joels „And So It Goes“ und dem überbordenden afrikanischen „Tchotcholoza“, mit dem MannOmann seine Besucher entließ, wie im Fluge vergangen. Das war, wie „MannOmann“ Dominique Corazolla feststellte, eine gute Stunde über Plan. Schön dass draußen vor der Kirche der Stand des Meddersheimer Weinhuts Bamberger so lange gewartet hatte. Wie ein Geschenk der Sommerzeit konnte man bei einem Glas Sekt oder Wein den Tag ausklingen lassen. Auch das ein Aufbruch.