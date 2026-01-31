Sobernheimer Friedrich Stiwitz
Als Täter in Auschwitz und Ravensbrück
Historiker Martin Finkenberger stellte im Kulturhaus Synagoge vor einer großen Zahl interessierter Zuhörer zwei Täterbiografien des Vernichtungslagers Auschwitz vor, die des Sobernheimers Friedrich Stiwitz und seiner zweiten Frau, Herta Tack.
Wilhelm Meyer

Mit der Stellenanzeige zum Arbeitsort ins Konzentrationslager: Friedrich Stiwitz aus Bad Sobernheim und seine Ehefrau Herta Tack waren als „Fußvolk“ in Auschwitz oder Ravensbrück tätig. Historiker Finkenberger zeichnete ihre Täterbiografien nach.

Lesezeit 3 Minuten
Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Mit einem historischen Vortrag im Kulturhaus Synagoge hat das Kulturforum Bad Sobernheim der Befreiung gedacht. Hierzu hat der Referent des Abends, der Historiker Martin Finkenberger sein Augenmerk auf einige der Täter gerichtet.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren