Als sich Adenauer und de Gaulle in Bad Kreuznach trafen

Es war ein Meilenstein in den deutsch-französischen Beziehungen: Vor 67 Jahren trafen sich Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle im Bad Kreuznacher Kurhaus.
Vor 67 Jahren am 26. November 1958 trafen sich Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle im Kurhaus. Grund genug für die Stadt, gemeinsam mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Bad Kreuznach an diesen denkwürdigen Tag zu erinnern.