An Treffen von 1958 erinnert Als sich Adenauer und de Gaulle in Bad Kreuznach trafen Josef Nürnberg 27.11.2025, 18:00 Uhr

i Anläßlich des 67. Jahrestages der Begegnung zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Ministerpräsidenten Charles de Gaulle legten Oberbürgermeister Emanuel Letz (6. von links) und Christian Schneider (7. von links), Vizepräsident der Deutsch-Französischen Gesellschaft Bad Kreuznach, ein Gebinde vor dem Gedenkstein am Kurhaus nieder. Josef Nürnberg

Es war ein Meilenstein in den deutsch-französischen Beziehungen: Vor 67 Jahren trafen sich Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle im Bad Kreuznacher Kurhaus.

Vor 67 Jahren am 26. November 1958 trafen sich Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Ministerpräsident Charles de Gaulle im Kurhaus. Grund genug für die Stadt, gemeinsam mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Bad Kreuznach an diesen denkwürdigen Tag zu erinnern.







