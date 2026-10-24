Es war nur ein One-Night-Stand nach einem Fest, eine unverbindliche Geschichte zwischen zwei Erwachsenen: Das dachte jedenfalls Mia (Name von der Redaktion geändert). Bis ihr Dritte erzählten: Von dir kursieren intime Bilder im Netz.
Lesezeit 4 Minuten
Ihre Heimatstadt Bad Kreuznach war für Mia (Name von der Redaktion geändert) immer ein Wohlfühlort. Bis zu dem Tag, an dem ihr über Dritte mitgeteilt wurde: Der Mann, mit dem sie eine Nacht verbracht hatte, veröffentlichte heimlich aufgenommene, intime Bilder im sozialen Netzwerk Snapchat.