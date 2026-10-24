Digitale Gewalt in Kreuznach Als Fotos einer Nacht auf einmal auf Snapchat landen Cordula Kabasch 24.10.2026, 13:00 Uhr

i Die Fälle digitaler Gewalt sind im Kreis Bad Kreuznach drastisch gestiegen. Zwischen 2021 und 2025 gibt es einen Anstieg von 78,9 Prozent. Das entspricht 19 Fällen im Jahr 2021 gegenüber 34 Fällen im Jahr 2025. Dominic Lipinski, dpa

Es war nur ein One-Night-Stand nach einem Fest, eine unverbindliche Geschichte zwischen zwei Erwachsenen: Das dachte jedenfalls Mia (Name von der Redaktion geändert). Bis ihr Dritte erzählten: Von dir kursieren intime Bilder im Netz.

Ihre Heimatstadt Bad Kreuznach war für Mia (Name von der Redaktion geändert) immer ein Wohlfühlort. Bis zu dem Tag, an dem ihr über Dritte mitgeteilt wurde: Der Mann, mit dem sie eine Nacht verbracht hatte, veröffentlichte heimlich aufgenommene, intime Bilder im sozialen Netzwerk Snapchat.







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