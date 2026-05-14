Einst war die „Hochstroß“ in Bad Kreuznach Hauptverkehrsader der historischen Neustadt. Dann wurde sie eng, und später kamen Abrisstrupps, um Platz zu schaffen.
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In der Reihe „So war das domols in Kreiznach“ hielt Steffen Kaul im Gemeindezentrum der evangelischen Matthäus-Kirchengemeinde in Bad Kreuznach einen informativen Vortrag über die Geschichte und den Ausbau der „Hochstroß“. Sie, „vom Holzmarkt bis zur heutigen Telekom“ reichend, gehört zu den wahrlich geschichtsträchtigen der Stadt.