Damals in Kreuznach
Als die „Hochstroß“ Hauptverkehrsader war
Das Publikum lauschte dem Vortrag Steffen Kauls über die "Hochstroß" und den Melodien des Akkordeonorchesters mit großem Vergnüg
Das Publikum lauschte dem Vortrag Steffen Kauls über die "Hochstroß" und den Melodien des Akkordeonorchesters mit großem Vergnügen und Interesse. Die Spenden des Abends kommen dem Brandschutz-Ausbau des Kinderhauses Matthäus zugute.
Claudia Röme. Claudia Römer

Einst war die „Hochstroß“ in Bad Kreuznach Hauptverkehrsader der historischen Neustadt. Dann wurde sie eng, und später kamen Abrisstrupps, um Platz zu schaffen.

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In der Reihe „So war das domols in Kreiznach“ hielt Steffen Kaul im Gemeindezentrum der evangelischen Matthäus-Kirchengemeinde in Bad Kreuznach einen informativen Vortrag über die Geschichte und den Ausbau der „Hochstroß“. Sie, „vom Holzmarkt bis zur heutigen Telekom“ reichend, gehört zu den wahrlich geschichtsträchtigen der Stadt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

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