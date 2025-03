Die Kleinkunstbühne holt den Kabarettisten Hans Gerzlich in die Loge. Der Künstler präsentiert sich in seinem neuen Programm als Hausmann, der nicht nur in der Küche brilliert, sondern auch mit politischen Weisheiten aufzuwarten weiß.

Als Hausmann, der sich in seiner neuen Rolle pudelwohl fühlt, präsentierte sich der Kabarettist Hans Gerzlich. Neben dem Thema Küche hatte er bei seinem Auftritt in der Loge zu den politischen Zuständen im Land so manche Spitze parat. Kabarettist war auf Einladung der Kleinkunstbühne nach Bad Kreuznach gekommen und verstand es, sein Publikum bestens zu unterhalten.

So erzählte Gerzlich, wie Außenministerin Annalena Baerbock, die sich als Kobold um 360 Grad drehen könne, „es schafft, die deutsche Sprache weit hinter die Gebrüder Grimm zurückzuwerfen.“ Sie wolle ja allen Ernstes zur UNO wechseln, „aber muss man dafür nicht Englisch können?“ Während Zuhörer bei den Reden eines Olaf Scholz regelmäßig einschlafen, sei Friedrich Merz „ein humorloser Sauerländer. Da ist ja Trump lustiger“, lästerte der Künstler. Ob es mit Merkel besser war? Na ja; „Merkels Politik war so gradlinig wie der Nachhauseweg von Harald Juhnke zu besten Zeiten“.

Ein Kochgenie als Schrecken jeder Verkäuferin

„Ich wollte immer was mit Tieren machen“, meinte Gerzlich. Und heute setze er das um: „Ich grille gern“. An der Fleischtheke mutiert er zum Schrecken der Verkäuferin. Die Empfehlung, das Fleisch sei ganz frisch, will er so nicht stehen lassen. Nein, als das Tier geschlachtet wurde, sei das Fleisch frisch gewesen, jetzt sei dies nichts anderes mehr als Aas! Ein Einwand, der so manchem Zuhörer im Saal den Appetit auf das nächste Steak verdorben haben dürfte. In der Küche hingegen offenbart sich Gerzlichs Kochgenie. „Ich brauche keinen Timer, um zu wissen, wann das Essen fertig ist – der Rauchmelder reicht mir völlig.“ Wehmütig erinnerte er sich an Zeiten, als es Dolomitieis gab. Ob da E 605 oder sonst was drin gewesen sei, habe damals keinen interessiert. „Es hat geschmeckt“. Heutzutage dagegen: „Da fragen schon Kleinkinder, ob das Essen glutenfrei ist“, wunderte sich der Künstler, der sich gern an die 1980er-Jahre erinnerte, als die Automatisierung noch ihre Grenzen hatte. „Da haben Haushaltsgeräte noch die Fresse gehalten!“