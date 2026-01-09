Lokal in Bosenheimer Straße Als die Bier-Akademie noch Zur Lämmerbrücke hieß Josef Nürnberg 09.01.2026, 12:00 Uhr

i Helga Verlemann, die als Kind in der späteren Bier-Akademie lebte, schaut Bilder vom Haus und Garten in den 1950er-Jahren an. Josef Nürnberg

Nach dem Abriss der ehemaligen Bier-Akademie erinnert sich Helga Verlemann, wie sie in dem Gebäude aufwuchs. Später betrieb ihr Onkel dort die Gaststätte Zur Lämmerbrücke, die nicht nur die Prominenz, sondern auch die US-Soldaten gern aufsuchten.

Die ehemalige Bier-Akademie in der Bosenheimer Straße fiel vor einigen Wochen der Abrissbirne zum Opfer und ist Geschichte. Dabei verbinden viele Menschen mit dem Haus und der Gaststätte ganz eigene Geschichten. Eine innige Geschichte verbindet Helga Verlemann (80), die in dem Haus die ersten Kindheitsjahre verbracht hat, mit dem Gebäude.







