Als die Bier-Akademie noch Zur Lämmerbrücke hieß

Nach dem Abriss der ehemaligen Bier-Akademie erinnert sich Helga Verlemann, wie sie in dem Gebäude aufwuchs. Später betrieb ihr Onkel dort die Gaststätte Zur Lämmerbrücke, die nicht nur die Prominenz, sondern auch die US-Soldaten gern aufsuchten.
Lesezeit 2 Minuten
Die ehemalige Bier-Akademie in der Bosenheimer Straße fiel vor einigen Wochen der Abrissbirne zum Opfer und ist Geschichte. Dabei verbinden viele Menschen mit dem Haus und der Gaststätte ganz eigene Geschichten.Eine innige Geschichte verbindet Helga Verlemann (80), die in dem Haus die ersten Kindheitsjahre verbracht hat, mit dem Gebäude.