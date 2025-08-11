Man könnte ihn ohne Übertreibung als „Mister Jahrmarkt“ bezeichnen: Der frühere Stadtbeigeordnete Dieter Gronbach, seit vielen Jahren Vorsitzender des Freundeskreises Kreiznacher Johrmarkt, weiß so viel wie kaum ein anderer über das große Volksfest auf der Pfingstwiese. Er hat nicht nur die Jahrmarkthistorie erforscht und von allen Seiten beleuchtet. Er will mit dem Freundeskreis nicht nur das mehr als 200 Jahre alte Brauchtum und die Tradition des Jahrmarkts bewahren und für jüngere Generationen neu entdecken. So zum Beispiel das vor ein paar Jahren neu aufgelegte Ritual der „Entwanzung“ oder das Spansauessen. Der heute 79-Jährige ist auch von Kindheit an auf dem Jahrmarkt gewesen. Wie hat eigentlich er als kleiner Bub das große Volksfest erlebt? Das wollte unsere Zeitung mal wissen und hat ihn gefragt.

Pfingstwiesenbesuch war festes Ritual

Hier sind seine eigenen Jahrmarktserinnerungen: In meiner Kindheit war der Besuch des Jahrmarkts ein festes Ritual in unserer Familie. An die ersten Märkte nach Ende des Zweiten Weltkrieges kann ich mich natürlich nicht erinnern, obwohl mich meine Eltern sicherlich im Kinderwagen mitgenommen haben. Ab den 50ern sind mir die Eröffnungstage noch gut in Erinnerung. Organisator der gemeinsamen Besuche war mein Opa mütterlicherseits, der die Truppe bereits am Eröffnungstag in seiner Wohnung versammelte und auf dem Weg zur Pfingstwiese anführte.

Dort wurde zunächst jedes Jahr ein anderes Enkelchen – mehr oder weniger freiwillig – mit dem Mann im Bärenkostüm fotografiert. Dann folgte eine Runde auf dem Festplatz, bei der wir Kinder auch Lose kaufen und Karussell fahren durften. Am Kauf der Lose betätigte sich die ganze Familie so lange, bis einem der Kinder ein Großgewinn gelungen war, der dann entsprechend gefeiert wurde.

i Gronbachs Bruder mit den Großeltern und dem Mann im Bärenkostüm, in den 1950er-Jahren ein beliebtes Fotomotiv auf dem Jahrmarkt. Sammlung Dieter Gronbach

Den Abschluss für uns Kinder bildete ein Besuch in einem Zelt. Dort wurde was getrunken und danach mussten wir, begleitet von der Oma, den Nachhauseweg antreten. Opa, Eltern, Onkels und Tanten feierten kräftig weiter und erzählten uns am nächsten Tag, was es so alles noch geben hat. Die arme Oma hatte zu Hause alle Mühe ihre „aufgekratzten“ Enkel ins Bett zu bringen. In den 50ern war es noch nicht so weit her mit der Gleichberechtigung!

Heimweh nach dem Jahrmarkt

Die Tradition unserer gemeinsamen Jahrmarktsbesuche wurde Mitte der 50er durch einen Urlaub im Ausland, der damals noch eine Besonderheit war, jäh unterbrochen. Wir Kinder freuten uns auf diesen Urlaub und erkannten nicht die terminliche Brisanz. Wir hatten auf einem Campingplatz am Vierwaldstätter See unser Zelt aufgeschlagen. Dann kam ein starkes Gewitter auf; in den Bergen ein eindrucksvolles Erlebnis für uns Kinder. Im Zelt warteten wir auf das Ende des Gewitters und führten eine normale Unterhaltung, bis meine Mutter sagte: „In Kreiznach is jetzt Johrmarkt!“ Vorbei war es mit der Urlaubsstimmung, mein Bruder und ich lagen weinend im Zelt und hatten Heimweh nach unserem geliebten Jahrmarkt. An diesem Tag schwor ich mir: „Ich werre nie mehr e Johrmarkt veseime.“ Dieser Schwur hält bis heute und hoffentlich noch viele Jahre.