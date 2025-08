Der Kreuznacher Jahrmarkt und seine Geschichte und Geschichten. Das große Volksfest auf der Pfingstwiese gibt es seit 1810. Es ist damit so alt wie das Münchner Oktoberfest und ein paar Jahre älter als die Cannstatter Wasen in Stuttgart. Aus mehr als 200 Jahren gibt es viel zu erzählen: So nahm der „Oeffentliche“ das Jahr 1975 zum Anlass auf seine Berichterstattung zum ersten Jahrmarkt des 20. Jahrhunderts im August 1900 zurückzublicken: „Man erblickt fremde Gesichter, fahrendes Volk, Komödianten, Spielleute, Schießbudenmädchen“, hieß es da. Und weiter: „Zum Sonntag pilgern wieder Tausende nach unserer freundlichen Badestadt, um die Sorgen des Daseins auf kurze Zeit zu vergessen. Am Jahrmarktsdienstag herrscht dann morgens auf dem großen Pferde- und Rindviehmarkt ein reger Verkehr.“

Attraktionen anno 1900

Die Attraktion – heute unvorstellbar – aber war 1900 etwas anderes: nämlich „Riesenknaben“ oder „Wunderkinder“. „Größtes Interesse nimmt der 18-jährige Riesenknabe Jenö in Anspruch. Er wiegt 402 Pfund“ ist da zu lesen. Schon als er auf die Welt kam, wog er 17,5 Pfund, mit einem Jahr war er so schwer, dass ihn seine Mutter nicht mehr auf den Armen tragen konnte. „Im achten Jahr musste der Junge aus der Schule verwiesen werden, da er zu viel Aufsehen erregt und in den Schulbänken keinen Platz mehr hatte“, berichtete der „Oeffentliche“. Eine eher unschöne Seite der Volksfeste: Vor allem im 19. Jahrhundert wurden Menschen, oft Exoten, dort zur Schau gestellt. Der Kreuznacher Jahrmarkt machte da keine Ausnahme.

i Riesenknaben wurden auf dem Jahrmarkt im 19. Jahrhundert zur Schau gestellt. Luhn/Archiv Oeffentlicher Anzeiger

Geschichte und Geschichten vom Kreuznacher Jahrmarkt mit der Stadtführerin Marita Gottschlich stehen auch im Mittelpunkt des zweistündigen Spaziergangs am Donnerstag, 14. August, dem Fleischwurstdonnerstag vor der Eröffnung des Jahrmarkts. Den Spaziergang organisiert die Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH. Los geht es um 18.15 Uhr am Originalebrunnen am Kornmarkt, denn dort sind die Persönlichkeiten der Stadthistorie dargestellt, die auch einem Teil der Jahrmarktgassen ihren Namen gaben.

Mit der „Elektrischen“ enunner

Den Grundstein für die weit über 200 Jahre währende Erfolgsstory der fünften Jahreszeit von Bad Kreuznach legte Carl Joseph Burret, als Kreuznach Teil von Frankreich war. Er rief 1810 einen dreitägigen Vieh- und Krämermarkt als Einnahmequelle für die leere Stadtkasse ins Leben – dazu gehörten dann auch gleich Gastronomiebetriebe. Vom Treffpunkt Kornmarkt geht es „enunner“ zur Pfingstwiese. Auf diesem Weg wird auch das Leben innerhalb und außerhalb Kreuznachs vor 200 Jahren lebendig, als die Gasthöfe noch Quartiere für Ross und Reiter anboten. Vor 150 Jahren machte das Gaslicht auf dem Jahrmarkt die Nacht zum Tage, vor 100 Jahren fuhr man mit der „Elektrischen“ zum Volksfest. Mit dem Viehmarkt war es nach 1938 aus, denn der Jahrmarkt wurde 1938 von den Nationalsozialisten für „judenfrei“ erklärt, und ohne Händler und Krämer jüdischer Herkunft gab es auch keinen Viehhandel mehr.

Wandel zum reinen Vergnügungsmarkt

Heute kommen an den fünf Tagen Hunderttausende, um Dippemarkt, Fahrgeschäfte, Schaustellerattraktionen und Gastronomie zu genießen. Der Wandel vom Vieh- und Krämermarkt zum reinen Vergnügungsmarkt wird vor Ort ebenso herausgestellt, wie der Wandel bei den Attraktionen und auch bei den Gastronomiebetrieben. Jahrmarktspersönlichkeiten und Kreuznacher Originale wie das „Gänsje“, der Humorist Jakob Thon oder der „Quacke Nick mit seiner Jahrmarktsbrigg“ lassen Erinnerungen an die gute alte Zeit wach werden. Besonders auffallend ist der Wandel bei den Attraktionen: Wurden im 19. Jahrhundert noch Menschen und Tiere zur Schau gestellt und die weite Welt in Panoramabildern gezeigt, so hat heute die Elektronik mit spektakulären Flugkarussells Einzug gehalten.

Anmeldungen: touristinfo@bad-kreuznach-tourist.de, Tel. 0671/8360050, Gebühr 8 Euro, Kurgäste 6 Euro. Jeder Teilnehmer erhält den aktuellen Jahrmarktkalender des Freundeskreises „Kreiznacher Johrmarkt“.