Tausende Sportler erwartet Alles Wichtige zum nächsten Bad Kreuznacher Firmenlauf Markus Kilian 27.02.2026, 15:30 Uhr

i Freudensprung im Ziel: Der Run auf den Bad Kreuznacher Firmenlauf ist groß, am 28. Mai geht es in die nächste Runde. Die Veranstalter setzen in der 16. Auflage überwiegend auf Bewährtes, haben aber auch Änderungen vorgenommen. Markus Kilian (Archiv)

Am 28. Mai verwandeln sich Kurpark und Salinental wieder ins Mekka für Sportfans der Region. Während die Strecke des traditionellen Teamevents gleich bleibt, gibt es Änderungen in der Wertung. Und erstmals ist ein großer Charity-Partner an Bord.

Donnerstag, 28. Mai: Dieses Datum dürften sich einige Hobbyläufer bereits im Kalender angestrichen haben, denn dann geht der Bad Kreuznacher Firmenlauf in seine nächste Runde. Auch zur 16. Auflage des Traditionsevents werden wieder zahlreiche Läufer erwartet, im vergangenen Jahr freuten sich die Veranstalter mit 6459 Registrierungen über einen neuen Teilnehmerrekord.







