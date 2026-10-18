Alles rund ums Haus: Vom Heizen bis zur Wellnessoase

Alles rund ums Haus bot auch in diesem Jahr wieder die Bad Kreuznacher Baumesse. Auch wenn die Erfahrungen durchaus unterschiedlich ausfallen, sind die Aussteller mit der Resonanz zufrieden.

Teils ganz unterschiedliche Erfahrungen machten die Aussteller der Bad Kreuznacher Baumesse. Während die einen von Zurückhaltung der Besucher sprachen, berichteten andere wiederum von einer gesteigerten Nachfrage.

Der Veranstalter, die BaumesseE GmbH aus Münster/Westfalen, verzeichnete bis Samstagabend einen Anstieg der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr.