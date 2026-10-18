Bad Kreuznacher Baumesse
Alles rund ums Haus: Vom Heizen bis zur Wellnessoase
Der Besuch war am Samstag aus Sicht vieler Aussteller zufriedenstellend.
Der Besuch war am Samstag aus Sicht vieler Aussteller zufriedenstellend.
Josef Nürnberg

Alles rund ums Haus bot auch in diesem Jahr wieder die Bad Kreuznacher Baumesse. Auch wenn die Erfahrungen durchaus unterschiedlich ausfallen, sind die Aussteller mit der Resonanz zufrieden.

Lesezeit 2 Minuten
Teils ganz unterschiedliche Erfahrungen machten die Aussteller der Bad Kreuznacher Baumesse. Während die einen von Zurückhaltung der Besucher sprachen, berichteten andere wiederum von einer gesteigerten Nachfrage. Der Veranstalter, die BaumesseE GmbH aus Münster/Westfalen, verzeichnete bis Samstagabend einen Anstieg der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr.
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