Bad Sobernheimer Feuerwehr übt Alles nur ein Test: Jugendlich von Turm gerettet Bernd-Harald Hey 21.10.2025, 16:00 Uhr

i Aus dem Turm wurden Jugendliche mit der Drehleiter "gerettet" und auf den sicheren Boden gebracht. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Dramatische Rettung in Bad Sobernheim: Als die Feuerwehr zum Hüttenberg gerufen wird, zählt jede Sekunde. Doch diesmal ist es nur eine Übung – mit überraschenden Herausforderungen. Was die Einsatzkräfte hier lernen, könnte Leben retten.

Ohne Sirenengeheul und vor einer eindrucksvollen Publikumskulisse mit Stadt- und Verbandsgemeindebeigeordneten sowie weit gereisten Ehrengästen fand eine ganz besondere und nahezu geräuschlose Übung statt. Die Feuerwehr der Stadt Bad Sobernheim hielt ihre Jahresabschlussübung auf dem Hüttenberg rund um das Gründungshaus der Kreuznacher Diakonie ab, bei der sieben „Menschen gerettet“ und an das Deutsche Rote Kreuz unter der Leitung von Raimar ...







