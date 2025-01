Türkische Hausmannskost Alles außer Döner: „Hayat“ eröffnet in Bad Kreuznach 21.01.2025, 18:00 Uhr

i Am Eröffnungstag gab es schon alle Hände voll zu tun im Restaurant Hayat und die Gäste wurden von der Familie mit kleinen Köstlichkeiten begrüßt. Christine Jäckel

Türkische Küche nach Hausmannsart bietet das Restaurant Hayat von Familie Kara, das am Dienstag in der Dürerstraße 21 in Bad Kreuznach eröffnet hat. Die Vielfalt der türkischen Speisen kann man sich auch nach Hause holen.

Hayat, auf Deutsch Leben, so hat Aynur Kara ihr Restaurant genannt, das am Dienstag in der Dürerstraße 21 eröffnet wurde. „Essen gehört zum Leben, es lag einfach nahe, das Lokal so zu nennen“, sagt Aynur Kara und strahlt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Sümeyyel und ihrem Mann Mustafa wird sie das Restaurant betreiben, ein echter Familienbetrieb.

