Praktischer Naturschutz, lehrreicher Tag und ein schönes Gemeinschaftserlebnis: Mitarbeiterfamilien, Kita und Forstleute arbeiten gemeinsam am Wald der Zukunft.
Unter strahlend blauem Himmel und bei frühlingshaften 18 Grad hieß es am Samstag im Wald bei Hennweiler wieder „Ärmel hochkrempeln und Bäumchen pflanzen“. Zur vierten Baumpflanzaktion der Simona AG kamen mehr als 40 Mitarbeiter mit ihren Familien zusammen, um gemeinsam mit dem Forstteam rund um Revierförster Tobias Helfenstein kräftig anzupacken.