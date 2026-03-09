Umweltaktion in Hennweiler
Alle packen mit an: Gelebter Umwelt- und Klimaschutz
Revierförster Tobias Helfenstein (Mitte) begleitete die Aktion und freute sich über die starke Unterstützung durch die vielen fr
Revierförster Tobias Helfenstein (Mitte) begleitete die Aktion und freute sich über die starke Unterstützung durch die vielen freiwilligen Helfer.
Sebastian Schmitt

Praktischer Naturschutz, lehrreicher Tag und ein schönes Gemeinschaftserlebnis: Mitarbeiterfamilien, Kita und Forstleute arbeiten gemeinsam am Wald der Zukunft.

Lesezeit 1 Minute
Unter strahlend blauem Himmel und bei frühlingshaften 18 Grad hieß es am Samstag im Wald bei Hennweiler wieder „Ärmel hochkrempeln und Bäumchen pflanzen“. Zur vierten Baumpflanzaktion der Simona AG kamen mehr als 40 Mitarbeiter mit ihren Familien zusammen, um gemeinsam mit dem Forstteam rund um Revierförster Tobias Helfenstein kräftig anzupacken.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren