Umweltaktion in Hennweiler Alle packen mit an: Gelebter Umwelt- und Klimaschutz Sebastian Schmitt 09.03.2026, 21:00 Uhr

i Revierförster Tobias Helfenstein (Mitte) begleitete die Aktion und freute sich über die starke Unterstützung durch die vielen freiwilligen Helfer. Sebastian Schmitt

Praktischer Naturschutz, lehrreicher Tag und ein schönes Gemeinschaftserlebnis: Mitarbeiterfamilien, Kita und Forstleute arbeiten gemeinsam am Wald der Zukunft.

Unter strahlend blauem Himmel und bei frühlingshaften 18 Grad hieß es am Samstag im Wald bei Hennweiler wieder „Ärmel hochkrempeln und Bäumchen pflanzen“. Zur vierten Baumpflanzaktion der Simona AG kamen mehr als 40 Mitarbeiter mit ihren Familien zusammen, um gemeinsam mit dem Forstteam rund um Revierförster Tobias Helfenstein kräftig anzupacken.







