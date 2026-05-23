Mit Hubschrauber gerettet
Alkoholisierter Fahrer verunglückt bei Simmertal
Bei Simmertal ist ein Mann unter Alkoholeinfluss schwer verunglückt.
Bei Simmertal ist ein Mann unter Alkoholeinfluss schwer verunglückt.
Stefan Puchner/dpa. dpa

Ein schwerer Unfall bei Simmertal endet mit einer dramatischen Rettungsaktion: Ein alkoholisierter Autofahrer überlebt den Aufprall gegen zwei Bäume nur knapp. Warum der Rettungshubschrauber anrückte – und was jetzt auf den Fahrer zukommt.

. Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen bei Simmertal unter Alkoholeinfluss gegen zwei Bäume geprallt und schwer verletzt worden. Das E-Call-System des Fahrzeugs alarmierte automatisch die Rettungskräfte. Am Unfallort fanden die Beamten den beschädigten Pkw im Hang neben der Fahrbahn vor. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht, um den Fahrer medizinisch zu versorgen.

Der Schwerverletzte wurde anschließend ins Universitätsklinikum Mainz geflogen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen Verkehrsgefährdung verantworten, so die Polizei. red

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren