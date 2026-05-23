Ein schwerer Unfall bei Simmertal endet mit einer dramatischen Rettungsaktion: Ein alkoholisierter Autofahrer überlebt den Aufprall gegen zwei Bäume nur knapp. Warum der Rettungshubschrauber anrückte – und was jetzt auf den Fahrer zukommt.

. Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen bei Simmertal unter Alkoholeinfluss gegen zwei Bäume geprallt und schwer verletzt worden. Das E-Call-System des Fahrzeugs alarmierte automatisch die Rettungskräfte. Am Unfallort fanden die Beamten den beschädigten Pkw im Hang neben der Fahrbahn vor. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht, um den Fahrer medizinisch zu versorgen.

Der Schwerverletzte wurde anschließend ins Universitätsklinikum Mainz geflogen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen Verkehrsgefährdung verantworten, so die Polizei. red