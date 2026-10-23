Randale in Merxheim
Alkoholisierte Frau verursacht Polizeieinsatz
Polizeieinsatz in Merxheim: Eine alkoholisierte Frau hat eine Beamtin verletzt.
Polizeieinsatz in Merxheim: Eine alkoholisierte Frau hat eine Beamtin verletzt.
Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa

Merxheim: In der Nacht eskalierte ein Einsatz wegen einer randalierenden Frau. Wie die Lage außer Kontrolle geriet und wie die Polizei reagierte, lesen Sie hier.

Lesezeit 1 Minute
In der Nacht zum Freitag ist die Polizei Kirn gleich zweimal zu einer randalierenden 45-jährigen Frau nach Merxheim gerufen worden. Gegen 1.30 Uhr war die alkoholisierte Frau so außer sich, dass sie schließlich in Gewahrsam genommen werden musste.Als die Beamten versuchten, die Frau in den Streifenwagen zu setzen, leistete sie Widerstand und verletzte dabei eine Beamtin leicht.
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