Beim turnusgemäßen feierlichen Präsidentenwechsel im Rotary Club Kirn übergab Harald Müller aus Bad Sobernheim auf der Kyrburg die Leitung an Alfred Wenz aus Bundenbach. Die Kirner Rotarier unterstützen einige wichtige Hilfsprojekte und kümmern sich weiterhin um Impfaktionen für arme Mitbürger bei der Kirner Tafel oder bei den Kreuznacher Gässjer. Unterstützt wird auch die Aktion gesundes Frühstück im Bad Sobernheimer Gymnasium.

Das Kinderhospiz in Herrmannstadt in Rumänien ist das internationale Projekt des Kirner Clubs, dem im vergangenen Amtsjahr besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der scheidende Präsident sagte in seiner Rede zum Abschluss seiner Amtszeit, die Zeit sei allzu schnell vergangen, und man habe nicht alle selbst gesteckten Ziele erreicht, wie zum Beispiel eine bessere Präsenz der Clubmitglieder bei den wöchentlichen Treffen. Viele Mitglieder seien, wie er selbst, beruflich stark eingespannt. So falle es mitunter schwer, ehrenamtliche Tätigkeiten und Ziele zu 100 Prozent auszufüllen. Müller sagte seinem Nachfolger Alfred Wenz, der seit 2019 Mitglied ist, weiterhin seine volle Unterstützung zu.

Der Bundenbacher Bäckermeister und Kreishandwerksmeister der Kreise Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück will in seiner bekanntermaßen zupackenden Art ein ereignisreiches und abwechslungsreiches Vereinsjahr einläuten und vor allem das Rumänien-Projekt voranbringen. Wenz hofft zudem auf einige neue Mitglieder, die sich bei den Kirner Rotariern für soziale Zwecke aktiv einbringen sollen.

Auch internationale Projekte im Blick

Wenz dankte seinem Vorgänger Harald Müller herzlich für die geleistete Arbeit, insbesondere rund um das Kinderhospiz-Förderprojekt in Herrmannstadt in Rumänien, für das ereignisreiche Heidelberg-Wochenende und die Afrika-Fahrt. In Sambia wollen die Kirner Rotarier ein 240-Betten-Krankenhaus vor allem mit medizinischen Geräten unterstützen. Fünf Ärzte sind in der Klinik beschäftigt. Bei einem Besuch dort hatten die Kirner Rotarier, bei denen sich mehrere Ärzte engagieren, den großen Bedarf festgestellt. Mit vergleichsweise geringem Aufwand könnten zum Beispiel Ultraschallgeräte zur Diagnoseverbesserung beschafft werden. Der Kontakt war über die Gossner-Mission zustande gekommen, die sich in Sambia unter anderem der Dorfentwicklung und der Förderung von Schulen verschrieben hat. Die Förderung von Kindern und Frauen steht im Mittelpunkt.

Auf der Kyrburg konnten die Kirner Rotarier Gäste aus Holland um den Incoming-Präsidenten Guus begrüßen. Auch Ehrenmitglied Jürgen Schlösser aus Bingen, der seinerzeit bei der Gründung des Kirner Clubs half, wurde herzlich willkommen geheißen.

An Patricia Erbeldinger und Heidrun Fritzen wurde bei der Präsidenten-Übergabefeier die Paul-Harris-Medaille verliehen. Diese Auszeichnung der Rotary Foundation mit Urkunde und Anstecknadel wird für besondere Verdienste im Rahmen von Rotary vergeben. „Lieber Alfred, auf ein aufregendes rotarisches Jahr“, wünschte Harald Müller seinem Nachfolger ein erfolgreiches Schaffen.