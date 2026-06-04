Stadt würdigt Winzenheimer Alfons Sassenroth erhält Freiherr-vom-Stein-Plakette Harald Gebhardt 04.06.2026, 15:00 Uhr

i Für seine Verdienste in der Kommunalpolitik wird der Winzenheimer Alfons Sassenroth mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet. CDU KH

Alfons Sassenroth hat die Auszeichnung mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette verdient. Darin ist sich der Kreuznacher Stadtrat einig. Eine Frage bleibt aber: Muss über die Kriterien für die Verleihung neu nachgedacht werden?

An seinen Verdiensten und seinem Jahrzehnte langen Engagement in der Bad Kreuznacher Kommunalpolitik bestehen bei Alfons Sassenroth (CDU) keine Zweifel. Auf das Schreiben vom 24. März 2026, in dem der damalige Minister des Inneren und für Sport, Michael Ebling, die Stadtverwaltung darum gebeten hatte, eine geeignete Persönlichkeit, die sich in ehrenamtlicher kommunalpolitischer Tätigkeit besondere Verdienste in der kommunalen Selbstverwaltung ...







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