Akute Krankenhauskrise Alarm in Bingen: Hospital steckt im Insolvenzverfahren Rainer Gräff 07.05.2026, 11:18 Uhr

i Werden sich diese Pforten endgültig schließen? Das Binger Heiig-Geist-Hospital ist in Nöten. Edgar Daudistel

Das Heilig-Geist-Hospital Bingen gGmbH hat am 6. Mai 2026 einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht Bingen gestellt.

In Bingen und Umgebung schrillen die Alarmglocken. Sie drohen zu Totenglöckchen zu werden. Das Heilig-Geist-Hospital Bingen gGmbH hat am 6. Mai Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht gestellt. Das Gericht hat dem Antrag stattgegeben und Rechtsanwalt Jens Lieser von der Kanzlei Lieser Rechtsanwälte zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.







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