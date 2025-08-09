„Leerstand war gestern, Bad Kreuznach erwacht zu neuem Leben“ ist das Motto der Initiatoren des Projekts in der ehemaligen Weltbildfiliale. Maßanzüge von Mike Mattern und Kostüme von Patrick Wild werden hinter den Schaufenstern in Szene gesetzt.

In der ehemaligen Weltbildfiliale in der Mannheimer Straße herrscht seit geraumer Zeit Leerstand. Um zu zeigen, dass man leere Läden attraktiv darstellen kann, hat Mike Mattern vom gleichnamigen Herrenmodengeschäft die Inhaberfamilie Wild um eine Zusammenarbeit gebeten, erklärt der Unternehmer im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Projekt soll für andere Leerstände in der Kurstadt als Vorbild dienen. Das Motto: „Leerstand war gestern, Bad Kreuznach erwacht zu neuem Leben.“

Wichtig sei bei der Zusammenarbeit das Konzept, bei dem der Gemeinschaftssinn deutlich werde, erklärt Mattern. Deshalb tragen die Schaufensterpuppen Kostüme, die Künstler Patrick Wild entworfen hat sowie maßgeschneiderte Anzüge von Mike Mattern. Letzterer verleihe damit „der gesamten Ausstellung eine besondere Note und ist dabei unverzichtbar“, schreiben die Initiatoren in einem Flyer am Schaufenster.

i Maßgeschneiderte Anzüge von Mike Mattern (links) ergänzen sich mit den Kostümen von Patrick Wild (rechts). Patrick Wild

Im Rahmen des Höhepunktes der Rabattaktion „Bad Kreuznach sieht Rot!“ am vergangenen Donnerstagabend, bei der zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt bis 21 Uhr geöffnet hatten, haben sie ihre Ausstellung offiziell eröffnet. Patrick Wild zog hierfür sein Schmetterlingskostüm an, an dem er rund zwei bis drei Monate gearbeitet hat. Seine Kostüme im Laden sind inspiriert vom Theater, darunter von der Produktion der „Addams Family“ am Mainzer Staatstheater und dem Musical „Wicked“.

„Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen gegen Leerstand und für eine lebendige, kreative Innenstadt. Unser Ziel ist es, die Innenstadt von Bad Kreuznach mit innovativen Ideen und künstlerischem Ausdruck wieder zu beleben und ihr neues Leben einzuhauchen“, lautet die Zielsetzung der Initiatoren.

Positives Feedback gab es für ihre Arbeit bereits, berichtet Wild. „Endlich kommt wieder Leben rein“, sollen so etwa Passanten geäußert haben.

i Das Schaufenster am Abend: mit Lichttechnik werden die Schaufensterpuppen in Szene gesetzt. Patrick Wild

Die Aktion überschneidet sich mit dem Vorhaben der neuen Interessengemeinschaft Bad Kreuznach, bei dem Mattern einer der Initiatoren ist. Dort will man den Einzelhandel unterstützen und einen Aufbruch in Sachen Stadtmarketing und Citymanagement einleiten, wie unsere Zeitung erst kürzlich berichtete. Die Rabattaktion war die Premierenveranstaltung des Vereins. Die Ausstellung im ehemaligen Weltbildladen gehe aber von ihm als Unternehmer aus, und nicht vom Verein, erläutert Mattern.

Ein Alleinstellungsmerkmal des Schaufensters im ehemaligen Weltbild stelle die Lichttechnik mit bewegtem Licht dar, die Patrick Wild installiert hat. „Das wäre auch in Großstädten ein Hingucker“, ist der Unternehmer überzeugt.