Krise der Automobilzulieferer Aktion am Bockenauer Werkstor für Musashi-Tarifvertrag 04.10.2025, 16:00 Uhr

i Am Montag, 6. Oktober, sollen die Verhandlungen zwischen der Geschäftsleitung von Musashi Deutschland und der IG Metall in die zweite Runde gehen. Darauf machten Gewerkschafter auch beim Schichtwechsel in Bockenau aufmerksam. Christine Jäckel

Im Tarifkonflikt bei den deutschen Musashi-Werken beginnt am Montag in Frankfurt eine weitere Verhandlungsrunde. Vorab bat die IG Metall die Beschäftigten um ihren Standpunkt.

Ab Montag kommender Woche werden in Frankfurt die Verhandlungen über den 2022 geschlossenen Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrag (TZS) bei dem Automobilzulieferer Musashi fortgesetzt. Dazu sammelte die IG Metall mit der Aktion Schichtwechsel in den drei Musashi-Werken an der Nahe ein Meinungsbild bei den Beschäftigten.







