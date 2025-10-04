Im Tarifkonflikt bei den deutschen Musashi-Werken beginnt am Montag in Frankfurt eine weitere Verhandlungsrunde. Vorab bat die IG Metall die Beschäftigten um ihren Standpunkt.
Ab Montag kommender Woche werden in Frankfurt die Verhandlungen über den 2022 geschlossenen Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrag (TZS) bei dem Automobilzulieferer Musashi fortgesetzt. Dazu sammelte die IG Metall mit der Aktion Schichtwechsel in den drei Musashi-Werken an der Nahe ein Meinungsbild bei den Beschäftigten.