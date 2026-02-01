Geräteschau auf Mainzer Messe
AgrarWinterTage sind ein Muss für die grünen Branchen
Die Maschinen-und Geräteausstellung ist stets ein Besuchermagnet bei den AgrarWinterTagen.
Rainer Gräff

Vom 3. bis zum 6. Februar findet zum sechsten Mal auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim das Vortragsprogramm statt – mit Diskussionen, Maschinen- und Geräteschau. Wie geht digitale Transformation in der Landwirtschaft?

Lesezeit 2 Minuten
Die sechsten AgrarWinterTage finden vom 3. bis zum 6. Februar auf dem Messegelände in Mainz (Messepark Mainz-Hechtsheim, Genfer Allee) statt. Das viertägige Vortragsprogramm und die große Maschinen- und Geräteausstellung machen die AgrarWinterTage zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen für die rheinland-pfälzische Landwirtschaft.

