Fachmesse in Mainz AgrarWinterTage: Bürokratiemonster und Boliden Rainer Gräff 05.02.2026, 12:00 Uhr

i Wie es sich für eine Messe gehört, zumal in Zeiten von Investitionszurückhaltung seitens der Betriebe, fehlten Angebote und "Schnäppchen" bei der Geräte- und Maschinenausstellung nicht. Rainer Gräff

Viele Probleme sind nicht neu, manche Forderung oft gehört – und manche Zusicherungen und Versprechungen der Parteien ebenfalls so kurz vor dem rheinland-pfälzischen Urnengang.

Die Bauern und vor allem die Winzer sind im Krisenmodus. Das prägte auch den Eröffnungstag und die Vorträge sowie Diskussionsrunden bei den AgrarWinterTagen auf dem Mainzer Messegelände. Bei der Podiumsrunde nach den einführenden Reden von Landesministerin Daniela Schmitt und vom Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase wehte beim Podium mit Vertretern der Landtagsfraktionen ein Hauch von Wahlkampf durch das Pavillon-Zelt.







