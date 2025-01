Ein Muss für die Branchen AgrarWinterTage bleiben Magnet für Winzer und Bauern 30.01.2025, 18:00 Uhr

i Ein Anziehungspunkt für die Besucher der AgrarWinterTage war die Maschinen- und Geräteausstellung. Nicht nur solche Boliden, sondern auch innovative E-Schlepper wurden begutachet. Rainer Gräff

Von der schwierigen wirtschaftlichen Situation bleiben auch die grünen Branchen nicht verschont. Probleme und Forderungen wurden in dieser Woche intensiv diskutiert.

Die Konjunktur lahmt sowieso, die Inflation drückt auf die Umsätze – und jetzt nimmt auch noch die Diskussion um alkoholfreies Leben immer weiter an Fahrt auf: Die Weinbranche sieht sich in der Krise und sucht nach Perspektiven. Das wurde auch bei den fünften AgrarWinterTagen in dieser Woche in Mainz überdeutlich.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen