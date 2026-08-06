Rückkehr zu alten Preisen? AfD zum Parken: OB Letz greift unseren Vorschlag auf Marian Ristow 06.08.2026, 11:00 Uhr

i Ziemlich kostspielig: Das Parken in Bad Kreuznach – hier das Preisbeispiel des Leitergassen-Parkplatzes – ist teuer. Robert Neuber

Parkgebühren in Bad Kreuznach sorgen wieder einmal für Diskussionen. Jetzt fordert die AfD eine Rückkehr zu günstigeren Tarifen – und verweist auf eine klare Aussage des Oberbürgermeisters. Wie geht’s nun weiter?

Die Fraktion der AfD im Stadtrat fordert eine Veränderung bei den Parktarifen in der Stadt. „Als Orientierung soll ein Tarif von 1,50 Euro für die erste Stunde geprüft werden. Bei der Überarbeitung sind die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sowie des Einzelhandels, der Gastronomie, des Tourismus, der Kultur-, Sport- und Veranstaltungsbetriebe angemessen zu berücksichtigen“, schreibt Fraktionschef Jörg Fechner an Oberbürgermeister Emanuel ...







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