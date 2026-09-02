Vorfall in Bad Kreuznach
AfD-Stand mutmaßlich mit Desinfektionsmittel attackiert
Flecken auf der Straße zeugen vom Angriff auf einen Stand der AfD am Kornmarkt. Das Foto wurde gegen 17.45 Uhr aufgenommen.
Flecken auf der Straße zeugen vom Angriff auf einen Stand der AfD am Kornmarkt. Das Foto wurde gegen 17.45 Uhr aufgenommen.
Lena Reuther

Ein Vorfall am AfD-Stand sorgt in Bad Kreuznach für Aufregung. Mutmaßlich ein Desinfektionsmittel trifft elf Menschen. Die Polizei ermittelt.

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Am Mittwochnachmittag ist es an der Ecke Mannheimer Straße/Mühlenstraße – so die Schilderungen – zu einem Angriff auf einen Informationsstand der AfD gekommen. Gegen 16.45 Uhr sei es laut Jürgen Klein, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Bad Kreuznach, zu dem Vorfall gekommen, bei dem wohl Chlorphenol, ein Desinfektionsmittel, eingesetzt wurde.
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