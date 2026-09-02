Ein Vorfall am AfD-Stand sorgt in Bad Kreuznach für Aufregung. Mutmaßlich ein Desinfektionsmittel trifft elf Menschen. Die Polizei ermittelt.
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Am Mittwochnachmittag ist es an der Ecke Mannheimer Straße/Mühlenstraße – so die Schilderungen – zu einem Angriff auf einen Informationsstand der AfD gekommen. Gegen 16.45 Uhr sei es laut Jürgen Klein, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Bad Kreuznach, zu dem Vorfall gekommen, bei dem wohl Chlorphenol, ein Desinfektionsmittel, eingesetzt wurde.