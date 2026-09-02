Vorfall in Bad Kreuznach AfD-Stand mutmaßlich mit Desinfektionsmittel attackiert Lena Reuther 02.09.2026, 18:30 Uhr

i Flecken auf der Straße zeugen vom Angriff auf einen Stand der AfD am Kornmarkt. Das Foto wurde gegen 17.45 Uhr aufgenommen. Lena Reuther

Ein Vorfall am AfD-Stand sorgt in Bad Kreuznach für Aufregung. Mutmaßlich ein Desinfektionsmittel trifft elf Menschen. Die Polizei ermittelt.

Am Mittwochnachmittag ist es an der Ecke Mannheimer Straße/Mühlenstraße – so die Schilderungen – zu einem Angriff auf einen Informationsstand der AfD gekommen. Gegen 16.45 Uhr sei es laut Jürgen Klein, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Bad Kreuznach, zu dem Vorfall gekommen, bei dem wohl Chlorphenol, ein Desinfektionsmittel, eingesetzt wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen