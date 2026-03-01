Rechtsextremismus ist keine Meinung, sondern ein Angriff auf die Demokratie: Dieses Bekenntnis prägten den Aktionstag des Meisenheimer Bündnisses für Demokratie und Vielfalt auf dem Marktplatz. Auch eine Menschenkette machte das Anliegen deutlich.
Drei Stunden Programm mit treffenden Redebeiträgen, musikalischen Einlagen zum Mitsingen, Flashmob-Tanz und eine Menschenkette, die vom Marktplatz bis zum Gelben Haus reichte, organisierte das Meisenheimer Bündnis für Demokratie und Vielfalt mit weiteren Unterstützern am Demokratie-Aktionstag auf dem Marktplatz in Meisenheim.