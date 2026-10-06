E-Scooter-Fahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, werden in der Stadt immer mehr zur Plage und sorgen für viel Verärgerung – nicht nur auf Gehwegen oder in der Fußgängerzone, sondern sogar auf dem Friedhof.
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Durchgangsverkehr auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof: Immer mehr E-Scooter-Fahrer und auch Radfahrer nutzen den Hauptdurchgangsweg auf dem Friedhofsgelände als Abkürzung zwischen Mannheimer und Alzeyer Straße. Das sorgt bei Friedhofsbesuchern, die Gräber ihrer Angehörigen besuchen, für viel Verärgerung.