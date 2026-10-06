Diskussion im Finanzausschuss
Ärger über E-Scooter-Fahrer auf Kreuznacher Friedhof 
Die Friedhofsordnung und die Schilder an den Eingängen zeigen, was erlaubt ist: Radfahrer müssen absteigen, E-Scooter-Fahrer au
Die Friedhofsordnung und die Schilder an den Eingängen zeigen, was erlaubt ist: Radfahrer müssen absteigen, E-Scooter-Fahrer auch.
Harald Gebhardt

E-Scooter-Fahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, werden in der Stadt immer mehr zur Plage und sorgen für viel Verärgerung – nicht nur auf Gehwegen oder in der Fußgängerzone, sondern sogar auf dem Friedhof.

Lesezeit 3 Minuten
Durchgangsverkehr auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof: Immer mehr E-Scooter-Fahrer und auch Radfahrer nutzen den Hauptdurchgangsweg auf dem Friedhofsgelände als Abkürzung zwischen Mannheimer und Alzeyer Straße. Das sorgt bei Friedhofsbesuchern, die Gräber ihrer Angehörigen besuchen, für viel Verärgerung.
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